Marc Anthony v družbi Beckhama prejel svojo zvezdo

"To mi je zamolčal. Pred 15 minutami mi je poslal sporočilo z besedami: 'Hej, čestitam. Žal mi je, ampak ne morem priti,'" je Anthony povedal za Entertainment Tonight . Beckham je za prijatelja pripravil celo govor. "Res sem težko to prikrival pred Marcom, vendar je bila skrivnost. Mislim, da je bil zelo vesel in presenečen, šlo je dobro," je pozneje dejal David, ki je na razkritje zvezde prišel v družbi sina Cruza , ki je prav tako poziral s pevcem.

Marc Anthony je portoriško-ameriški pevec, glasbenik in igralec. Po Guinnessovi knjigi rekordov je najbolje prodajan izvajalec salse vseh časov. Med njegove najbolj znane pesmi sodita I Need To Know in You Sang To Me.