Marc Anthony zaročen z 31 let mlajšo manekenko

Nekdanja paragvajska miss Universe Nadia Ferreira je na družbenem omrežju sporočila, da je zaročena s pevcem Marcom Anthonyjem . Veselo novico je sporočila tako, da je v zgodbi na Instagramu objavila fotografijo, na kateri se z zvezdnikom držita za roke, zraven pa zapisala "Zaročna zabava," in dodala emotikon prstana. Na fotografiji, kjer je nazorno viden velik diamanten prstan, je označila tudi zaročenca.

23-letna manekenka, ki je nedavno praznovala rojstni dan, in 53-letni glasbenik se trenutno mudita v Miamiju, kjer skupaj s prijatelji uživata v dobri hrani in pijači, vodnih aktivnostih in zabavah, utrinke z luksuznih počitnic pa Nadia deli s svojimi sledilci, teh ima skoraj dva milijona.

Kako dolgo se zvezdnika sestajata, javnosti ni znano, so pa govorice, da sta par, odjeknile februarja, ko sta skupaj odšla na potovanje po Mehiki. Nato je pevec latinskih korenin njuno razmerje potrdil z objavo skupne fotografije na Instagramu.