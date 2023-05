Marc Marquez delil prvo fotografijo z novim dekletom

Marc Marquez je ponovno našel srečo v ljubezni. 30-letni dirkač razreda MotoGP, ki se zadnja leta bori z ponavljajočimi se poškodbami, je trenutni premor med dirkami izkoristil za pobeg v sončni Maroko, kjer mu je družbo delala tudi njegova nova izbranka. Srca postavnega Španca je osvojila 26-letna vplivnica in model Gemma Pinto .

Priljubljeni športnik, ki so ga pred kratkim povezovali z igralko Mario Pedrazo , je delil nekaj utrinkov iz njunega skupnega potovanja v Marakeš, med galerijo fotografij pa je bila tudi tista, na kateri sta z Gemmo skupaj. Z objavo fotografij je svoje sledilce razveselila tudi Gemma, ki je med drugim delila tudi takšno, na kateri jo Marc poljublja, in še skupni 'sebek'.

Pozornim sledilcem pa ni ušla še ena prav posebna podrobnost, ki povezuje zaljubljenca. Mnogi so namreč, še preden sta objavila skupno fotografijo, s katero sta potrdila svojo zvezo, opazili, da oba na levi roki nositi enaki rdeči zapestnici. Navdušenje nad razkritjem njune ljubezni so v komentarjih izrazili številni njuni prijatelji, Marcovi kolegi iz dirkaškega paddocka in oboževalci.