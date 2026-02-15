Marc Marquez in njegova Gemma sta dobila novega sostanovalca

Da je Marc Marquez ljubitelj psov, ni nobena skrivnost. Prav tako jih več kot očitno obožuje tudi njegova draga Gemma Pinto. Zato številni niso bili presenečeni, ko sta zaljubljenca prav na valentinovo v svoj dom sprejela novega kosmatega prijatelja.

"Dobrodošel v hiši, Turco," je ob objavi fotografij, na katerih z izbranko pozirata z novim sostanovalcem, zapisal motociklistični dirkač. Priljubljeni zvezdnik, ki se trenutno pripravlja na novo sezono, v kateri bo branil naslov prvaka, je delil tudi posnetek, kako se s psičkom igra. Dodal je še fotografije Turca in svoje drage ter fotografijo, na kateri si je kosmatinec že privoščil počitek v svoji novi postelji.

Marc je Gemmo razveslil z velikim šopkom vrtnic. FOTO: Instagram

Kljub temu, da je Gemmo razveselil že prihod novega družinskega člana, pa 32-letni Španec vseeno ni pozabil na drobno pozornost za dan zaljubljencev. Svoji dragi je podaril velikanski šopek vrtnic, s katerim se je manekenka pohvalila tudi na družbenih omrežjih.