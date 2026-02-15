Marc Marquez in njegova Gemma sta dobila novega sostanovalca

Da je Marc Marquez ljubitelj psov, ni nobena skrivnost. Prav tako jih več kot očitno obožuje tudi njegova draga Gemma Pinto. Zato številni niso bili presenečeni, ko sta zaljubljenca prav na valentinovo v svoj dom sprejela novega kosmatega prijatelja.
"Dobrodošel v hiši, Turco," je ob objavi fotografij, na katerih z izbranko pozirata z novim sostanovalcem, zapisal motociklistični dirkač. Priljubljeni zvezdnik, ki se trenutno pripravlja na novo sezono, v kateri bo branil naslov prvaka, je delil tudi posnetek, kako se s psičkom igra. Dodal je še fotografije Turca in svoje drage ter fotografijo, na kateri si je kosmatinec že privoščil počitek v svoji novi postelji.
Kljub temu, da je Gemmo razveselil že prihod novega družinskega člana, pa 32-letni Španec vseeno ni pozabil na drobno pozornost za dan zaljubljencev. Svoji dragi je podaril velikanski šopek vrtnic, s katerim se je manekenka pohvalila tudi na družbenih omrežjih.
Življenje s pasjim ljubljenčkom za priljubljenega dirkača in njegovo dekle sicer ne bo nekaj novega, saj ima dva psička Marcov brat Alex Marquez. Zvezdnika sta pred časom živela skupaj in s svojima dekletoma, tako da so si skrb za psa pasme jazbečar delili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.