Tuja scena

Marc Marquez in njegova Gemma sta dobila novega sostanovalca

Ljubljana, 15. 02. 2026 09.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
marc in gemma

Na dan zaljubljencev je bilo v hiši Marca Marqueza in njegove drage Gemme Pinto zelo veselo. Zaljubljeni par se je razveslil novega sostanovalca, psička, ki sta ga poimenovala Turco. Motociklistični dirkač in njegova izbranka sta velika ljubitelja psov, zato sta si očitno zaželela malo pasje družbe.

Da je Marc Marquez ljubitelj psov, ni nobena skrivnost. Prav tako jih več kot očitno obožuje tudi njegova draga Gemma Pinto. Zato številni niso bili presenečeni, ko sta zaljubljenca prav na valentinovo v svoj dom sprejela novega kosmatega prijatelja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dobrodošel v hiši, Turco," je ob objavi fotografij, na katerih z izbranko pozirata z novim sostanovalcem, zapisal motociklistični dirkač. Priljubljeni zvezdnik, ki se trenutno pripravlja na novo sezono, v kateri bo branil naslov prvaka, je delil tudi posnetek, kako se s psičkom igra. Dodal je še fotografije Turca in svoje drage ter fotografijo, na kateri si je kosmatinec že privoščil počitek v svoji novi postelji.

Marc je Gemmo razveslil z velikim šopkom vrtnic.
Marc je Gemmo razveslil z velikim šopkom vrtnic.
FOTO: Instagram

Kljub temu, da je Gemmo razveselil že prihod novega družinskega člana, pa 32-letni Španec vseeno ni pozabil na drobno pozornost za dan zaljubljencev. Svoji dragi je podaril velikanski šopek vrtnic, s katerim se je manekenka pohvalila tudi na družbenih omrežjih.

Preberi še Od francoskih buldogov do jazbečarjev: tudi dirkači so ljubitelji psov

Življenje s pasjim ljubljenčkom za priljubljenega dirkača in njegovo dekle sicer ne bo nekaj novega, saj ima dva psička Marcov brat Alex Marquez. Zvezdnika sta pred časom živela skupaj in s svojima dekletoma, tako da so si skrb za psa pasme jazbečar delili.

marc marquez gemma pinto pes valentinovo ljubezen vrtnice

