Marc Marquez objavil fotografijo: Prosim brez zamer do Bezzecchija

Dirkač Marc Marquez je po padcu na dirki v Indoneziji grdo padel, kot so sporočili pozneje, pa si je najverjetneje poškodoval ključnico. Obsežnejše preiskave bodo opravili po njegovi vrnitvi v Madrid, 32-letnik pa je na družbenem omrežju že delil fotografijo, na kateri je pokazal obvezo na desni strani in navijačem sporočil, naj ne gojijo zamer do Marca Bezzecchija, saj je bilo njuno trčenje pač del športa.
"To ni najboljši način za praznovanje naslova svetovnega prvaka, a to je dirkanje. Danes bomo odleteli v Madrid, kjer bodo zdravniki ocenili stanje. Prosim, brez zamer do Marca Bezzecchija, nihče tega ne počne nalašč. Hvala za vso vašo podporo," je zapisal 32-letni zvezdnik MotoGP.
Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni njegovi navijači in oboževalci, ki so mu zaželeli hitro okrevanje. "Legenda! Vrnil se boš še močnejši," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Hitro okrevaj, prvak!" Tretji pa mu je zaželel: "Srečno, Marc, zdaj je čas, da poskrbiš zase."
