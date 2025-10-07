Marc Marquez objavil fotografijo: Prosim brez zamer do Bezzecchija

Čeprav je Marc Marquez že osvojil naslov svetovnega prvaka MotoGP, pa je zadnjo dirko v Indoneziji po grdem trku z Marcom Bezzecchijem končal v pesku. Kot so sporočili pozneje, si je dirkač najverjetneje poškodoval ključnico, v objavi na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo z obvezo, pa je zapisal, da bo več znanega o poškodbi v prihodnjih dneh.

Dirkač Marc Marquez je po padcu na dirki v Indoneziji grdo padel, kot so sporočili pozneje, pa si je najverjetneje poškodoval ključnico. Obsežnejše preiskave bodo opravili po njegovi vrnitvi v Madrid, 32-letnik pa je na družbenem omrežju že delil fotografijo, na kateri je pokazal obvezo na desni strani in navijačem sporočil, naj ne gojijo zamer do Marca Bezzecchija, saj je bilo njuno trčenje pač del športa.

"To ni najboljši način za praznovanje naslova svetovnega prvaka, a to je dirkanje. Danes bomo odleteli v Madrid, kjer bodo zdravniki ocenili stanje. Prosim, brez zamer do Marca Bezzecchija, nihče tega ne počne nalašč. Hvala za vso vašo podporo," je zapisal 32-letni zvezdnik MotoGP.