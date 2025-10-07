Svetli način
Tuja scena

Marc Marquez objavil fotografijo: Prosim brez zamer do Bezzecchija

Madrid, 07. 10. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 34 minutami

Čeprav je Marc Marquez že osvojil naslov svetovnega prvaka MotoGP, pa je zadnjo dirko v Indoneziji po grdem trku z Marcom Bezzecchijem končal v pesku. Kot so sporočili pozneje, si je dirkač najverjetneje poškodoval ključnico, v objavi na družbenem omrežju, kjer je delil fotografijo z obvezo, pa je zapisal, da bo več znanega o poškodbi v prihodnjih dneh.

Dirkač Marc Marquez je po padcu na dirki v Indoneziji grdo padel, kot so sporočili pozneje, pa si je najverjetneje poškodoval ključnico. Obsežnejše preiskave bodo opravili po njegovi vrnitvi v Madrid, 32-letnik pa je na družbenem omrežju že delil fotografijo, na kateri je pokazal obvezo na desni strani in navijačem sporočil, naj ne gojijo zamer do Marca Bezzecchija, saj je bilo njuno trčenje pač del športa.

"To ni najboljši način za praznovanje naslova svetovnega prvaka, a to je dirkanje. Danes bomo odleteli v Madrid, kjer bodo zdravniki ocenili stanje. Prosim, brez zamer do Marca Bezzecchija, nihče tega ne počne nalašč. Hvala za vso vašo podporo," je zapisal 32-letni zvezdnik MotoGP.

Preberi še Marquez po grdem padcu: Še poceni sem jo odnesel

Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni njegovi navijači in oboževalci, ki so mu zaželeli hitro okrevanje. "Legenda! Vrnil se boš še močnejši," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Hitro okrevaj, prvak!" Tretji pa mu je zaželel: "Srečno, Marc, zdaj je čas, da poskrbiš zase."

PanAm
07. 10. 2025 13.22
+1
Saj ni Bezzecchi kriv za nesrečo, Marquez je spustil plin in Bezzecchi tega ni pričakoval!!!.....🤔😎
ODGOVORI
1 0
Masai_Mara
07. 10. 2025 12.52
+1
Se je mogoče že kdaj vprasal koliko nesreč in padcev je že povzročil sam s svojim divjanjem po stezah??
ODGOVORI
4 3
