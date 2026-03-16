Marc Marquez pripravljen za novo dirko sezone

"Malo o tem, kaj se mi je dogajalo. Popolnoma sem spočit," je na družbenih omrežjih zapisal Marc Marquez in svetu sporočil, da je pripravljen na novo dirko sezone. Po razočaranju na prvi dirki letošnjega prvenstva za Veliko nagrado Tajske, na kateri zaradi prazne gume ni osvojil niti točke, je zdaj prepričan, da je čas, da ponovno zablesti na stezi.

Na Instagramu je tako delil galerijo fotografij, s katero je razkril, kaj vse je počel v skoraj tri tedne dolgem premoru. Vzel si je čas za svoje dekle Gemmo Pinto in igro z njunim psičkom Turcom, si privoščil nekaj poležavanja na soncu ob prigrizkih, obenem pa poskrbel še za ustrezno rehabilitacijo večkrat poškodovane rame. Malo se je tudi sprehajal po Madridu, treniral na kolesu ali na stezi za motokros ter skupaj z bratom Alexom Marquezom opravil nekaj medijskih obveznosti.