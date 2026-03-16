Marc Marquez pripravljen za novo dirko sezone

Madrid, 16. 03. 2026 14.58

K.A.
Po tem, ko je bil na prvi dirki letošnje sezone močno razočaran nad rezultatom, je Marc Marquez zdaj pripravljen, da ponovno poseže po zvezdah. Skoraj tri tedne dolg premor je izkoristil za to, da si je nabral novih moči, rehabilitiral svojo ramo, se družil s svojo drago in njunim psičkom, vmes pa je našel čas tudi za trening in kakšno medijsko obveznost z bratom Alexom.

"Malo o tem, kaj se mi je dogajalo. Popolnoma sem spočit," je na družbenih omrežjih zapisal Marc Marquez in svetu sporočil, da je pripravljen na novo dirko sezone. Po razočaranju na prvi dirki letošnjega prvenstva za Veliko nagrado Tajske, na kateri zaradi prazne gume ni osvojil niti točke, je zdaj prepričan, da je čas, da ponovno zablesti na stezi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na Instagramu je tako delil galerijo fotografij, s katero je razkril, kaj vse je počel v skoraj tri tedne dolgem premoru. Vzel si je čas za svoje dekle Gemmo Pinto in igro z njunim psičkom Turcom, si privoščil nekaj poležavanja na soncu ob prigrizkih, obenem pa poskrbel še za ustrezno rehabilitacijo večkrat poškodovane rame. Malo se je tudi sprehajal po Madridu, treniral na kolesu ali na stezi za motokros ter skupaj z bratom Alexom Marquezom opravil nekaj medijskih obveznosti.

Pred dirko za Veliko nagrado Brazilije, ki je na sporedu ta konec tedna, je 33-letnik tako popolnoma pripravljen, da ponovno poseže po zvezdah.

Po dveh mesecih v zaporu umrl osramočeni igralec John Alford

Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Očarala z obleko z visokim razporkom
Njo ljubi znani Slovenec
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Parazit
Kmetija
Anatomija padca
Interesno območje
