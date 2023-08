Marcus Jordan in Larsa Pippen namignila, da iščeta lokacijo za poroko

Svojo zvezo sta uradno potrdila šele v začetku tega leta, a sta Marcus Jordan in Larsa Pippen očitno prepričana, da sta si usojena. V enem od zadnjih skupnih intervjujev sta namreč razkrila, da imata v načrtu poroko. Nekoliko v šali, morda pa tudi zares sta dejala, da že iščeta lokacijo za obred, o datumu pa se še pogovarjata. Na to, ali se košarkarjev oče, sloviti Michael Jordan, z njuno zvezo in celo izmenjavo poročnih zaobljub strinja ali ne, se zaljubljenca očitno nikakor ne bosta ozirala.

Marcus Jordan in Larsa Pippen sta v začetku tega leta z objavo na družbenih omrežjih potrdila, da sta par, sedaj pa so v zraku že načrti za poroko. "Iščeva lokacijo za poroko, o datumu pa se še pogovarjava," je nekoliko v šali v enem od zadnjih skupnih intervjujev za TMZ povedal 32-letni košarkar. icon-expand Larso Pippen so na zadnjem zmenku z Marcusom Jordanom opazili z bleščečim prstanom na roki. FOTO: Profimedia Kljub vsem namigovanjem o poroki pa naj zvezdnika še ne bi bila zaročena. 49-letno Larso so sicer na njuni zadnji večerji ujeli z velikim prstanom, a ni znano, ali je zaročni ali ne. "Če si z nekom skupaj določeno časovno obdobje v življenju, je poroka logična," je dejala pred kratkim nekdanja žena Scotta Pippena, s katerim se je leta 2021 po 24 letih razšla. Z njim ima tudi štiri otroke. PREBERI ŠE Michael Jordan o sinovem razmerju z Larso Pippen: Tega nisem odobril Kakšno mnenje ima o poroki Marcusov oče, sloviti Michael Jordan, ni znano, a glede na njegovo javno neodobravanje zveze svojega sina z nekdanjo ženo svojega soigralca pri Chicago Bulls se s poroko verjetno ne strinja. Ko so ga fotografi, ki so zvezdnika ujeli sredi Pariza, vprašali, ali odobrava sinovo novo razmerje, je 60-letnik odločno zavpil, da ne, kar je kasneje ponovil še enkrat z nekoliko glasnejšim tonom. PREBERI ŠE Larsa Pippen po Jordanovem komentarju: Ni se mi zdelo smešno Zaljubljena zvezdnika, med katerima je sicer 16 let starostne razlike, pa se očitno na komentarje košarkarskega zvezdnika ne ozirata preveč in se bosta nekoč morda poročila, pa če se bo Michael s tem strinjal ali ne. Kot je sicer kasneje povedal Marcus, mu je oče po omenjenem dogodku poslal sporočilo, da ni mislil nič slabega, podjetnici pa se njegove besede nikakor niso zdele smešne.