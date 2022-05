Margaret Qualley in Jack Antonoff po desetih mesecih zveze zaročena

Margaret Qualley in Jack Antonoff sta z zaroko pričela pisati novo poglavje v njuni zvezi. Glasbeni producent je igralko zaprosil za roko, kar so za revijo People potrdili njuni prijatelji. 38-letnik in enajst let mlajša zvezdnica sta prve govorice o zaroki zanetila na filmskem festivalu v Cannesu, ko so fotografi v objektiv na roki Qualleyjeve zaznali bleščeč zaročni prstan. Ponosno ga je nosila na premieri svojega filma Stars at Noon.