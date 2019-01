Margot ima dovolj 'nadležnega' vprašanja

28-letna hollywoodska zvezdnica je trenutno na promocijski turneji za njen najnovejši filmMary Queen of Scots, kjer igra kraljico Elizabeto I., njena soiogralka Saoirse Ronanpa kraljico Mary. Ker kraljica Elizabeta ni nikoli imela potomca, kar je bilo za tisti čas naravnost škandalozno, tudi Margot novinarji zdaj nenehno sprašujejo vprašanja na to temo. A očitno ima igralka tovrstnega zbadanja in seksistično obarvanih vprašanj že vrh glave.

"Zelo me je ujezilo. Kako naj mi nek starček diktira, kaj lahko in kaj ne smem početi, ko pride do materinstva in mojega lastnega telesa? Na žalost pa je to diskusija, ki je še vedno aktualna," je povedala za The Radio Times in priznala, da jo kljub temu ves čas sprašujejo o tem, ko je prevzela omenjeno vlogo.



Tudi po poroki z britanskim filmarjem Tomom Ackerleyjem leta 2016, so jo nenehno spraševali o naraščaju."Ko sem se poročila, je bilo vedno prvo vprašanje, 'kaj pa otroci?' Kdaj boš imela kakšnega? Tako sme jezna, ker nekateri mislijo, da gre za družbeni dogovor. Zdaj, ko si poročen, imej otroka. Ne domnevajte. Naredila bom, kar pač bom," se je razhudila igralka.