Margot Robbie družica svoji prijateljici iz mladosti Brittany Lindores

A njen video je naletel na mešane odzive. Številni sledilci so namreč prepričani, da je 34-letnica s svojo lepoto preprosto zasenčila nevesto. Margot je blestela v nežno rumeni svileni obleki. "Si res želiš imeti na svojem velikem dnevu Margot Robbie?" in"Le redki so dovolj pogumni, da imajo na poroki takšno zvezdo," so komentirali nekateri, spet drugi pa so poudarili, da je bila Brittany vseeno deležna dovolj pozornosti. Kaj si o tem mislita zvezdnica in njena prijateljica, ni znano. Kot je razvidno iz posnetka, se z mnenjem drugih ljudi prav nič ne obremenjujeta, temveč zgolj uživata v družbi druga druge in iskrenem prijateljstvu. Priljubljena igralka je poskrbela tudi za to, da sta mladoporočenca nekoliko prihranila pri pijači, saj so na poroki in zabavi po obredu točili gin njene blagovne znamke Papa Salt.