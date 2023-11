Margot Robbie in Dua Lipa 'zatreskani' druga v drugo.

Podobno očitno čuti tudi Margot, ki je na dogodku Variety's Power of Women prav iz rok pevke prejela nagrado za producentko leta. Ker je igralka tik pred dogodkom izgubila svoj glas, je njen zahvalni govor prebral soprog Tom Ackerley in požel val smeha, ko je v ženinem imenu dejal: "Danes sem tukaj pred vsemi vami in Duo Lipo, v katero sem na skrivaj zatreskana."

Zvezdnici sta skupaj pozirali na rdeči preprogi omenjenega dogodka in poželi val navdušenja. Družbeno omrežje TikTok so hitro preplavili video kolaži oboževalcev, ki so navdušeni nad idejo skrivne simpatije med zvezdnicama. "Kako sta čudoviti," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Obe sta moji zvezdniški simpatiji." Uporabniki so ob tem dodali, da bi Margot in Duo zelo radi znova videli skupaj na velikem platnu.