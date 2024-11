Margot Robbie in mož Tom Ackerley ujeta na sprehodu z novorojenčkom

Margot Robbie je po poročanju tujih medijev v sredini oktobra prvič postala mama. Skupaj z možem Tomom Ackerleyjem sta se razveselila sina, čigar ime za javnost ostaja skrivnost. Čeprav zvezdnika novice o novem članu družine nista uradno potrdila, so ju fotografi nedavno ujeli na prvem skupnem sprehodu.

Margot Robbie se je z možem in prijateljico odpravila na sprehod.

Novopečena starša sta se skupaj odpravila na svež zrak in novorojenčka v lepem, sončnem vremenu zapeljala po ulicah Los Angelesa. Pri prvem sprehodu se jima je pridružila tudi producentova mama, priljubljena igralka pa je medtem opravila nekaj telefonskih klicev. Zaljubljenca sta bila sicer videti izjemno srečna.

Zvezdnica in filmski producent, ki sta se poročila leta 2016, o zasebnosti sicer le redko spregovorita, zato tudi novice o nosečnosti nista potrdila, a so bile fotografije dovolj zgovorne. Julija so ju fotografi namreč ujeli med počitnicami v Italiji, kjer igralka trebuščka ni mogla več skriti.