Margot Robbie: Kot otrok nisem bila ljubiteljica Barbie

"Ko sem bila otrok, nisem bila ljubiteljica Barbie," je v nedavnem intervjuju razkrila Margot Robbie . Igralka trenutno blesti v glavni vlogi filma Barbie , a kljub temu kot deklica ni bila ena izmed tistih, ki bi se navduševala nad omenjenimi igračami. "Nisem bila preveč Barbie dekle," je dodala. Zvezdnica je razkrila, da se je sicer občasno igrala s punčkami Barbie, a da svojih ni imela. "Vsaj ne, da bi se spomnila. Imeli sta jih moja sestra in sestrična in včasih sem se igrala z njunimi," je povedala in dodala, da je bila bolj 'moški' otrok: "Bila sem deklica, ki se je valjala po blatu."

Med snemanjem filma je do tovrstnih punčk razvila popolnoma drugačen odnos, kot ga je imela prej. Do njih je dobila popolnoma novo stopnjo spoštovanja in že sama ideja filma jo je privabila k sodelovanju. "Ideja, da sem dovolj. Barbie je lahko karkoli in kdorkoli. Če se prebijaš skozi življenje, ga lahko zdrobiš. To je bilo zame zelo terapevtsko," je priznala 33-letnica.