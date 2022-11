Margot Robbie o fotografijah po obisku pri Cari Delevingne: Nisem jokala

Fotografije, na katerih so paparaci ujeli igralko Margot Robbie s solznimi očmi, ko je zapuščala hišo Care Delevingne, so septembra preplavile splet. Dva meseca kasneje pa se je oglasila igralka in zatrdila, da opisi fotografij ne držijo. Margot Robbie trdi, da v času, ko so bile posnete, ni zapuščala hiše svoje prijateljice, prav tako ni jokala, ampak ji je le nekaj padlo v oko.

"Nisem jokala, nekaj sem imela v očesu," je za revijo Vanity Fair dva meseca po objavi fotografij povedala igralka Margot Robbie. "Poskusila sem obenem nositi svojo obrazno masko, skodelico kave, pa še nekaj mi je padlo v oko," je zatrdila. 32-letnica je bila na fotografijah med odhodom na letališče videti zelo čustvena, obraz pa si je poskušala zakriti z roko.

Zvezdnica je prav tako razložila, da so bile fotografije narejene kasneje, ko je že zapustila hišo manekenke Care Delevingne. Prav tako je priznala, da so prestrašile celo njeno mamo, ki jo je takoj poklicala in preverila, ali sta obe v redu. "Moj odgovor je bil – da. Obe sva bili v redu," je odločno o prijateljici, s katero sta zelo povezani vse od leta 2016, ko sta skupaj zaigrali v filmu Odred odpisanih, dejala Margot.

icon-expand Cara Delevingne in Margot Robbie sta prijateljici vse od snemanja filma Odred odpisanih. FOTO: Profimedia

Fotografije so veliko prahu dvignile zaradi neprimernega obnašanja Delevnignove v javnosti. Njeni oboževalci so bili zaradi obnašanja in neurejenega videza manekenke močno zaskrbljeni, fotografije domnevno jokajoče Margot pa so stanje samo še poslabšale. Cara se je v tem času že očitno že spravila k sebi, saj se je nedavno udeležila dogodka v Cannesu, kjer je navdušila s svojim elegantnim videzom.