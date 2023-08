Margot Robbie po uspehu filma Barbie na počitnicah v Grčiji

Kljub temu, da je Margot Robbie s filmom Barbie porušila rekorde gledanosti in v skupno blagajno pospravila že več kot milijardo evrov, je igralka za poletni oddih izbrala manjši grški otok Sifnos, na katerega je prispela s trajektom. Zvezdnico so radovedni očividci opazili že na trajektu, kjer se je v množici skušala skriti s pomočjo velikega pokrivala in sončnih očal.

Kasneje so jo opazili na obali, kjer ji je družbo delal soprog Tom Ackerley. Igralka in filmski producent sta si privoščila počitek na plaži, kjer sta uživala tudi v vodnih aktivnostih. Fotografi so ju v objektiv ujeli tudi med poljubljanjem, splet pa je navdušila tudi igralkina oprava za na plažo. Bele enodelne kopalke z visokim izrezom je kombinirala z nakitom, slamnatim klobukom, svetlimi natikači in ujemajočo se kopalno brisačo.