Margot Robbie pričakuje prvega otroka

Veselo novico je za revijo People potrdilo več virov, igralko in njen nosečniški trebušček pa so med počitnicami v Italiji, natančneje ob jezeru Como, opazili tudi radovedni očividci in fotografi. Podrobnosti o spolu otroka in kdaj se ga bosta razveselila, zaenkrat ostajajo skrivnost.

Spomnimo, Tom in Margot sta se spoznala leta 2013 med snemanjem filma Francoska suita. Sprva sta bila dolgo prijatelja, leta 2014 sta se skupaj z več sostanovalci celo preselila v skupno stanovanje v Londonu. Ko sta istega leta postala par, sta svojo zvezo skrbno skrivala tudi pred najožjimi prijatelji. Decembra 2016 sta poroko potrdila na družbenem omrežju Instagram.