Tuja scena

Margot Robbie prvič po rojstvu otroka na rdeči preprogi

Los Angeles, 21. 08. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 16 minutami

Igralka Margot Robbie in igralec Colin Farrell sta se v Los Angelesu udeležila medijskega dogodka ob izidu njunega novega filma A Big Bold Beautiful Journey. Zvezdnica se je po rdeči preprogi sprehodila prvič po tem, ko je oktobra lani povila prvorojenca. Za priložnost je nadela kratko oprijeto črno obleko.

Filmska zvezdnica Margot Robbie se je prvič po rojstvu sina sprehodila po rdeči preprogi. S stanovskim kolegom Colinom Farrellom sta se udeležila medijskega dogodka ob izidu filma A Big Bold Beautiful Journey.  35-letnica se je pred fotografi sprehodila slabo leto dni po tem, ko je oktobra lani na svet prijokal njen prvorojenec.

Colin Farrell in Margot Robbie na rdeči preprogi.
Colin Farrell in Margot Robbie na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Margot je za priložnost nadela kratko oprijeto črno obleko, videz pa je dopolnila s črnimi visokimi petami. Njen soigralec Farrell se je odločil za bolj sproščen videz in za priložnost oblekel kavbojke, ki jih je dopolnil z belo majico in črnim suknjičem.

S filmom A Big Bold Beautiful Journey se bo Margot po dveh letih vrnila na velika platna, kjer je nazadnje leta 2023 blestela v filmski uspešnici Barbie. Zvezdnica po rojstvu otroka ne počiva, pred dnevi so jo opazili na snemanju filma Wuthering Heights.

Neimenovani vir blizu igralke je reviji People že lani zaupal, da kljub materinstvu zvezdnica, ki slovi kot ena najbolj delavnih v industriji, v letu 2025 načrtuje vrnitev k igralstvu.

