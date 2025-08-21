Margot Robbie prvič po rojstvu otroka na rdeči preprogi

Filmska zvezdnica Margot Robbie se je prvič po rojstvu sina sprehodila po rdeči preprogi. S stanovskim kolegom Colinom Farrellom sta se udeležila medijskega dogodka ob izidu filma A Big Bold Beautiful Journey . 35-letnica se je pred fotografi sprehodila slabo leto dni po tem, ko je oktobra lani na svet prijokal njen prvorojenec.

Margot je za priložnost nadela kratko oprijeto črno obleko, videz pa je dopolnila s črnimi visokimi petami. Njen soigralec Farrell se je odločil za bolj sproščen videz in za priložnost oblekel kavbojke, ki jih je dopolnil z belo majico in črnim suknjičem.

S filmom A Big Bold Beautiful Journey se bo Margot po dveh letih vrnila na velika platna, kjer je nazadnje leta 2023 blestela v filmski uspešnici Barbie. Zvezdnica po rojstvu otroka ne počiva, pred dnevi so jo opazili na snemanju filma Wuthering Heights.