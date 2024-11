Margot Robbie se je razveselila svojega prvega otroka. Kot je za tuje medije potrdil viru blizu zvezdnice, je igralka rodila dečka. Kakšno ime sta za novorojenčka izbrala Margot in njen mož Tom Ackerley , ni jasno.

Novico o tem, da bo 34-letnica prvič postala mama, so poleti za tuje medije potrdili viri, a šele po tem, ko so igralko ujeli med počitnicami v Italiji. Nosečniškega trebuščka ni mogla več skriti, a dejstva, da pod njenim srcem raste novo življenje vseeno nikoli ni javno komentirala. Pred kratkim je vir za People dejal, da se zvezdnica močno veseli postati mama, kljub visoki nosečnosti pa je še do nedavnega delala.