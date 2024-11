'Margot Robbie uživa v materinstvu, za drugo leto pa že načrtuje nove projekte'

Zvezdnica, njen mož Tom Ackerley in njun prvorojenec so pred kratkim v Los Angelesu uživali v družbi drug drugega, viri pa so povedali, da zakonca trenutno živita precej mirno življenje novopečenih staršev. "Pred kratkim je na obisk prišla Tomova mama iz Anglije. Trenutno Margot uživa v materinstvu, počiva in čas preživlja z otrokom," je vir povedal za People.