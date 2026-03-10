Margot Robbie v prosojni opravi in z novo pričesko

Hollywoodska zvezdnica Margot Robbie , protagonistka filma Viharni vrh , se je v francoski prestolnici udeležila pariškega tedna mode, natančneje predstavitve nove kolekcije modnega imperija Chanel. Igralka si je za priložnost nadela prosojno opravo, videz pa dopolnila z novo pričesko. Dolge lase je zamenjala za krajšo platinasto pričesko s frufrujem.

Robbie še zdaleč ni bila edina zvezdnica, ki si je modno revijo hiše Chanel ogledala v živo. V prvi vrsti so ji družbo delale oskarjeva nominiranka in prejemnica zlatega globusa Teyana Taylor, legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey, dobitnica grammyja za najboljšo novo izvajalko Olivia Dean, priljubljena avstralska glasbenica Kylie Minogue in številne druge.

Margot Robbie, ki je že vse od leta 2018 ambasadorka znamke Chanel, se je po rdeči preprogi večkrat sprehodila v kreacijah francoske modne hiše – tudi ko je leta 2023 navduševala med promocijo filma Barbie. Trenutno ima zvezdnica polne roke dela s produkcijo priredbe filma Oceanovih 11, ki je doživela manjšo oviro, ko je režiserski stolček zapustil Lee Isaac Chung.