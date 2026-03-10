Naslovnica
Tuja scena

Margot Robbie v prosojni opravi in z novo pričesko

Pariz, 10. 03. 2026 13.50 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Margot Robbie na pariškem tednu mode

Margot Robbie je med obiskom pariškega tedna mode pritegnila pozornost z novo pričesko. Dolge lase je namreč zamenjala za krajšo platinasto pričesko s frufrujem. Robbie sicer še zdaleč ni bila edina zvezdnica, ki si je modno revijo hiše Chanel ogledala v živo. V prvi vrsti so ji družbo delala sama odmevna imena.

Filma Amsterdam in Babilon z Margot Robbie na VOYO.

Hollywoodska zvezdnica Margot Robbie, protagonistka filma Viharni vrh, se je v francoski prestolnici udeležila pariškega tedna mode, natančneje predstavitve nove kolekcije modnega imperija Chanel. Igralka si je za priložnost nadela prosojno opravo, videz pa dopolnila z novo pričesko. Dolge lase je zamenjala za krajšo platinasto pričesko s frufrujem.

Margot Robbie na pariškem tednu mode
Margot Robbie na pariškem tednu mode
FOTO: AP

Robbie še zdaleč ni bila edina zvezdnica, ki si je modno revijo hiše Chanel ogledala v živo. V prvi vrsti so ji družbo delale oskarjeva nominiranka in prejemnica zlatega globusa Teyana Taylor, legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey, dobitnica grammyja za najboljšo novo izvajalko Olivia Dean, priljubljena avstralska glasbenica Kylie Minogue in številne druge.

Margot Robbie, ki je že vse od leta 2018 ambasadorka znamke Chanel, se je po rdeči preprogi večkrat sprehodila v kreacijah francoske modne hiše – tudi ko je leta 2023 navduševala med promocijo filma Barbie. Trenutno ima zvezdnica polne roke dela s produkcijo priredbe filma Oceanovih 11, ki je doživela manjšo oviro, ko je režiserski stolček zapustil Lee Isaac Chung.

Margot Robbie pariz teden mode pričeska

