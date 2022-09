Margot Robbie v skrbeh za Caro Delevingne: Potrebuje pomoč

Dobri prijatelji manekenke, med njimi je tudi igralka Margot Robbie, menijo, da bi si ta morala poiskati pomoč. Delevingnovo pestijo težave z mentalnim zdravjem v kombinaciji z zlorabo substanc.

Cara Delevingne se trenutno bori s težavami, zaradi katerih bi morala poiskati strokovno pomoč. To menijo njeni najbližji in prijatelji, ki so v zadnjih dneh močno zaskrbljeni za njeno zdravje. V tujih medijih pa so se pojavile tudi fotografije, na katerih manekenka ni videti najbolje. Številne so presenetili tudi prizori, ki so jih ujeli paparaci. Pred dnevi je namreč Carino hišo v solzah zapustila njena najboljša prijateljica, igralka Margot Robbie, njena drža pa je nakazovala na to, da so za njo izjemno težki trenutki.

Prijatelji Delevingnove menijo, da je zvezdnico kombinacija težav z mentalnim zdravjem in zlorabo prepovedanih substanc pripeljala do točke, ko si mora poiskati strokovno pomoč. V to jo skušajo prepričati že dlje časa, mnogi pa sklepajo, da je ravno težka situacija s prijateljico razlog za slabo voljo Robbiejeve. Ta naj bi si že dlje časa prizadevala, da Cara zbere pogum in odide na zdravljenje.

30-letna Angležinja je v preteklosti že spregovorila o svoji odvisnosti, čeprav je v takratnih intervjujih dejala, da se je z drogo srečevala zgolj v preteklosti. Sedaj je njeno obnašanje znova vzbudilo skrb in govorice o težavah z drogo. Marca so jo obiskovalci ene od zabav v New Yorku opazili vidno opito in omamljeno, pred kratkim pa se je na kalifornijskem letališču Van Nuys pojavila neurejena, ob tem se je obnašala zelo zmedeno. Na newyorškem tednu mode pa se na presenečenje vseh, kljub vabilu, ni niti pojavila.

