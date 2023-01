Margot Robbie: Zaradi filma Volk z Wall Streeta se brat ni pogovarjal z mano

Margot Robbie in Leonardo DiCaprio v filmu Volk z Wall Streeta.

Po besedah igralke so njenega brata zelo zmotili nekateri intimni prizori, ki jih je odigrala v filmu. "Ne morem opisati, kako neprijetno je bilo. Rekel mi je, da bo potreboval nekaj časa, da me bo spet začel obravnavati kot sestro," je povedala 32-letnica in dodala, da si je film ogledala v družbi svoje družine.