Maria Šarapova navijala za Lakerse in se fotografirala z Dončićem

Številni upokojeni vrhunski športniki radi spremljajo druge športnike pri njihovih dosežkih in se ob tem zagotovo spominjajo časov, ko so sami kraljevali na igriščih. Večina od njih pa si še posebej želi videti našega košarkarja Luko Dončića v akciji. Tako je pot na tribune Los Angeles Lakersov nedavno zanesla tudi Mario Šarapovo.
Nekdanja teniška igralka si je ogledala tekmo Lakersev proti Denver Nuggets v živo. "Kakšna tekma," je igro jezernikov, v kateri je s košem v izdihljajih podaljška za zmago poskrbel prav izjemni Slovenec, komentirala 38-letnica, ko je objavila sebek s tribune. Da so domači navijači pripravili vzdušje, kakršnega v vijolično-rumenem dresu še ni občutil, je po tekmi priznal tudi Luka sam.
Po tekmi pa se Rusinji očitno ni mudilo domov, saj si je želela še skupne fotografije z našim košarkarskim asom. "Ujet," je zapisala ob njuni skupni fotografiji, s katero se je ponosno pohvalila na svojem Instagram profilu.
