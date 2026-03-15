Tuja scena

Maria Šarapova navijala za Lakerse in se fotografirala z Dončićem

Los Angeles, 15. 03. 2026 16.29 pred 50 minutami 1 min branja 6

Avtor:
K.A.
Maria Šarapova se je po tekmi fotografirala z Luko Dončićem.

Le kdo si ne bi želel našega košarkarskega asa Luke Dončića in njegovih mojstrovin na parketu spremljati v živo? Na tekme njegovih Lakersev tako pogosto zanese tudi svetovno znane obraze in zadnja med njimi, ki je 27-letnika uspela po tekmi ujeti še za fotografijo, je Maria Šarapova. Nekdanja teniška igralka se je z njuno skupno fotografijo pohvalila na družbenih omrežjih.

Številni upokojeni vrhunski športniki radi spremljajo druge športnike pri njihovih dosežkih in se ob tem zagotovo spominjajo časov, ko so sami kraljevali na igriščih. Večina od njih pa si še posebej želi videti našega košarkarja Luko Dončića v akciji. Tako je pot na tribune Los Angeles Lakersov nedavno zanesla tudi Mario Šarapovo.

Nekdanja tenisačica si je ogledala tekmo Lakersev.
FOTO: Instagram

Nekdanja teniška igralka si je ogledala tekmo Lakersev proti Denver Nuggets v živo. "Kakšna tekma," je igro jezernikov, v kateri je s košem v izdihljajih podaljška za zmago poskrbel prav izjemni Slovenec, komentirala 38-letnica, ko je objavila sebek s tribune. Da so domači navijači pripravili vzdušje, kakršnega v vijolično-rumenem dresu še ni občutil, je po tekmi priznal tudi Luka sam.

Maria Šarapova se je po tekmi fotografirala z Luko Dončićem.
FOTO: Instagram

Po tekmi pa se Rusinji očitno ni mudilo domov, saj si je želela še skupne fotografije z našim košarkarskim asom. "Ujet," je zapisala ob njuni skupni fotografiji, s katero se je ponosno pohvalila na svojem Instagram profilu.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
15. 03. 2026 17.19
O bivša od The Machine !
Odgovori
+1
1 0
Oliguma
15. 03. 2026 17.10
Stari kar prim se jo..tiste plastične spake v LA pa pusti pri miru 😅
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
15. 03. 2026 16.53
Čestitke Luka.
Odgovori
-1
1 2
MojsterSplinter
15. 03. 2026 16.53
Je slišala, da je fraj.
Odgovori
+2
2 0
slovenoFOB
15. 03. 2026 16.45
Slika vse pove....beli štunfi pa potonflni
Odgovori
+2
4 2
Prelepa Soča
15. 03. 2026 16.53
potonflni so že nekaj časa "IN"...
Odgovori
-2
1 3
