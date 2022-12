Ameriška glasbenica Mariah Carey se bo newyorškemu Broadwayu pridružila kot koproducentka. Kot koproducentka bo podpisala muzikal Nekateri so za vroče, ki ga bodo premierno uprizorili 11. decembra, so sporočili organizatorji. Z muzikalom bodo obudili istoimensko hollywoodsko uspešnico iz leta 1959, v kateri so zaigrali Marilyn Monroe, Tony Curtis in Jack Lemmon.

Zvezdnica Mariah Carey stopa v nove vode. Kot koproducentka se bo pridružila newyorškemu Broadwayu in projektu muzikala Nekateri so za vroče, s katerim bodo obudili istoimensko hollywoodsko uspešnico režiserja Billyja Wilderja iz leta 1959, v kateri so zaigrali Marilyn Monroe, Tony Curtis in Jack Lemmon. icon-expand Mariah Carey bo koproducentka muzikala Nekateri so za vroče. FOTO: Profimedia Mariah Carey je ob novici pojasnila, da je tudi sama videla film ter da je velika oboževalka Marilyn Monroe. Ko so ji povedali za muzikal, je "vedela, da mora biti del tega". Muzikal sicer nastaja na glasbo Marca Shaimana in Scotta Wittmana, na besedilo Matthewa Lopeza in Amber Ruffin ter na koreografijo Caseyja Nicholawa, ki bo tudi režiser. PREBERI ŠE Nastop Mariah Carey na paradi ob zahvalnem dnevu požel veliko kritik Pevka in samooklicana kraljica božiča se je sicer nedavno znašla pod plazom kritik, ko je v sklopu velike praznične parade nastopila v New Yorku. Občinstvo in nekatere oboževalce je razočarala s svojim statičnim nastopom, predvsem pa z asinhronim petjem na playback, za kar pa je prejela zajetno plačilo.