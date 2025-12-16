Mariah Carey bo nastopila na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger

Mariah Carey bo 6. februarja nastopila na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina d'Ampezzo. Da bo ameriška pevka nastopila na milanskem stadionu San Siro, so ponosno sporočili organizatorji, ki za letošnjo osrednjo temo oznanjajo harmonijo, ki naj bi jo zvezdnica pričarala prav s svojim nastopom, ki naj bi poudaril, kako šport in glasba spodbujata vključenost, spoštovanje in kulturno izmenjavo.

56-letnica je že večkrat nastopila na številnih znamenitih športnih dogodkih, leta 2002 je pred priljubljenim Super Bowlom lige NFL zapela ameriško himno, naslednje leto pa ponovno na tekmi zvezd All-Star lige NBA.

Svojo pesem Save the Day je premierno predstavila pred finalom ženskega odprtega prvenstva ZDA leta 2020, na katerem so nastopile tudi teniške zvezdnice Naomi Osaka ter Venus in Serena Williams. Kljub rekordni in bleščeči karieri pa bo z omenjenim koncertom pri naših sosedih sledila stopinjam Celine Dion in Lady Gaga, ki sta slavno peli na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu leta 2024.