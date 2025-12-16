Naslovnica
Mariah Carey bo nastopila na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger

Milano, 16. 12. 2025 09.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Mariah Carey

Mariah Carey je potrjena kot ena od nastopajočih na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Italiji, ki se bodo začele 6. februarja. Z nastopom na stadionu San Siro v Milanu bo obkljukala še enega od mejnikov v svoji izjemno uspešni karieri in sledila stopinjam svojih uspešnih glasbenih kolegic.

Mariah Carey bo 6. februarja nastopila na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina d'Ampezzo. Da bo ameriška pevka nastopila na milanskem stadionu San Siro, so ponosno sporočili organizatorji, ki za letošnjo osrednjo temo oznanjajo harmonijo, ki naj bi jo zvezdnica pričarala prav s svojim nastopom, ki naj bi poudaril, kako šport in glasba spodbujata vključenost, spoštovanje in kulturno izmenjavo.

Mariah Carey
Mariah Carey
FOTO: Profimedia

56-letnica je že večkrat nastopila na številnih znamenitih športnih dogodkih, leta 2002 je pred priljubljenim Super Bowlom lige NFL zapela ameriško himno, naslednje leto pa ponovno na tekmi zvezd All-Star lige NBA.

Svojo pesem Save the Day je premierno predstavila pred finalom ženskega odprtega prvenstva ZDA leta 2020, na katerem so nastopile tudi teniške zvezdnice Naomi Osaka ter Venus in Serena Williams. Kljub rekordni in bleščeči karieri pa bo z omenjenim koncertom pri naših sosedih sledila stopinjam Celine Dion in Lady Gaga, ki sta slavno peli na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu leta 2024.

Mariah Carey olimpijske igre koncert nastop

