Mariah Carey dokončala svojo knjigo spominov: Komaj sem zbrala pogum

Pevka Mariah Carey, ki jo številni poznajo po božični uspešnici 'All I Want For Christmas Is You', je oboževalce navdušila s knjigo spominov, v kateri je spregovorila o svoji življenjski zgodbi, vse od otroštva pa do ženske, ki je postala.

"Celo življenje sem zbirala pogum, da sem napisala svoj memoar,"je 50-letna pevka Mariah Careyzapisala v dolgem zapisu, ki ga je delila na Instagramuo svoji novi knjigi spominov z naslovom The meaning of Mariah Carey. "Želim povedati zgodbo o vseh trenutkih – vzponih in padcih, zmagah in travmah, polemikah in sanjah, o vseh stvareh, ki so prispevale k temu, kakšna oseba sem danes."

Napoved izida knjige je pevka napovedala že novembra 2019, ob tem pa je dejala, da bo spregovorila o številnih zgodbah o svojem življenju, o katerih so poročali tudi mediji v zadnjih desetletjih. "Čeprav je bilo v času moje kariere nešteto zgodb o mojem osebnem življenju, je zelo težko zapletenost in globino določenih izkušenj skrčiti v en sam članek v reviji ali v desetminutni intervju," je še povedala zvezdnica. "In tudi takrat so bile moje besede filtrirane skozi objektiv nekoga drugega, kar je v veliki meri ustrezalo drugim, da so me opredelili na tak način, kot so sami želeli."

Mariah Carey je napisala knjigo spominov.

Knjiga je sestavljena iz njenih spominov, napak, bojev in njenih pesmi. "Vse je nefiltrirano. Z mislimi sem šla daleč v otroštvo in dala prestrašeni deklici velik glas. Pustila sem osamljeni in ambiciozni najstnici, da pove svoje mnenje in prav tako je svojo stran zgodbe povedala izdana in zmagoslavna odrasla ženska," je o svoji knjigi še povedala Mariah.

