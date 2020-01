Mariah Carey: Hudimana, privoščim si dremež in se zgodi to?

Na Twitterju ameriške zvezdnice Mariah Carey je nekdo na novoletni večer objavil ducat žaljivih tvitov. Med sporočili so bile zapisane opazke glede Eminemovihgenitalij, ki so oboževalce spomnile na dolgoletni prepir Careyjeve z raperjem. Slavni raper je namreč trdil, da se je intimno videval z grammyjevo zmagovalko, kar je ona odločno zanikala. Eden od tvitov je trdil tudi, da ima glasbenik majhen penis.

Vsa sporočila so bila že izbrisana, Twitter pa je potrdil, da je nekdo prevzel njen račun, a so zadevo že uredili: "Takoj ko smo bili seznanjeni s težavo, smo blokirali račun in trenutno preučujemo situacijo," je v izjavi zapisal predstavnik podjetja. Ko je bil račun spet aktiven, je Mariah v šali objavila tvit, v katerem se je pošalila glede napada na njen Twitter račun: "Hudimana, privoščim si dremež in se zgodi to?"

Vdor v račune slavnih oseb ni tako redek, s tem so se namreč soočili že Kylie Jenner, Lana Del Rey, Keith Richards, Drake, Jessica Alba, Katy Perryin celo Mark Zuckerberg, izvršilni direktor Facebooka.