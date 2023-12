Mariah Carey in Bryan Tanaka sta se razšla po 7 letih: On si želi otrok

Pevka Mariah Carey in njen dolgoletni partner Bryan Tanaka sta se razšla, ker naj bi si on želel otrok, zvezdnica pa njegove želje ni delila, saj že ima dvojčka iz zakona z Nickom Cannonom. Čeprav 54-letnica govoric, da sta se razšla, še ni potrdila, pa so te v prazničnem času še glasnejše, saj se je z otrokoma sama odpravila na tradicionalne počitnice v Aspen, brez plesalca pa so obiskali tudi Belo hišo, kjer jih je sprejel predsednik Biden.

OGLAS

Pri razhodu Mariah Carey in plesalca Bryana Tanake naj bi veliko vlogo igrala tudi starostna razlika, saje je pevka od nekdanjega partnerja 14 let starejša, so še povedali viri blizu zvezdnice. "Želi si imeti družino, ona pa ne deli te želje," je za Page Six dejal neimenovani vir. Mariah ima iz zakona z Nickom Cannonom 12-letna dvojčka Moroccana in Monroe, Tanaka pa še nima svojih otrok.

Mariah Carey in Bryan Tanaka sta se po sedmih letih razšla. FOTO: Profimedia icon-expand

Da v njuni zvezi škripa, se je govorilo že nekaj časa, ko pa je pevka sama odpotovala na počitnice v Aspen, pa je te praktično potrdila. Carey in Tanaka sta bila par sedem let, s plesalcem pa sta tudi poslovno sodelovala, saj jo je spremljal na vseh turnejah od leta 2006. Ko se novembra ni pojavil na njenih kalifornijskih nastopih, so mnogi z dvignjeno obrvjo že sklepali, kaj se dogaja, to pa so opazili tudi njeni zvesti oboževalci.

"Želi si živeti svoje življenje," je za Page Six ob njunem razhodu povedal vir blizu Tanake, da je za njo težko leto, pa je nedavno priznala tudi pevka: "Tega božiča se veselim že skoraj celo leto. Vse od lanskega leta, saj lansko leto ni bilo ravno najboljše. Hvaležna sem za vse, a to ni bil najboljši božič vseh časov," je dejala, a vzrokov, zakaj je bilo leto tako težko, ni razkrila. Mariah je dodala, da bo prav zato naredila vse, da bodo tokratni prazniki toliko bolj veseli.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke