Mariah Carey mamo premestila v varovan dom, njeno hišo pa prodala

Mariah Carey je hišo, ki stoji v kraju North Salem v državi New York, za svojo mamo Patricio Carey kupila leta 1994. Takrat je zvezdnica za nepremičnino odštela 361 tisoč evrov. Mariah je hišo julija ponudila naprodaj, kupca pa je našla že po treh tednih. Ta je zanjo odštel 653 tisočakov, kar je 215 tisoč evrov več, kot je zvezdnica prvotno zahtevala za hišo s štirimi spalnicami in tremi kopalnicami.

Zvezdnica ima sicer zelo zapleten odnos s svojo družino, to pa je razkrila kar sama v pred kratkim izdani biografiji. Nekdanja operna pevka in učiteljica petja ter njena superzvezdniška hči sta v slabših medsebojnih odnosih že od leta 2001, ko je sedaj 84-letna Patricia poklicala na pomoč policijo, ker naj bi njena hči doživela živčni zlom po promocijski turneji.

Pevka je svojo mamo pred letom preselila v prestižni dom za upokojence na Florido. "Preselila jo je v dom za starejše, ki ima pet zvezdic, na voljo pa ji je tudi stalna pomoč osebja in zdravstvena pomoč. Kljub temu je to na drugem koncu celine, " je o pevkini potezi dejal nek vir.

"Celotna zadeva s policisti je bila Patriciina zlobna poteza. Mariah ni nila nikoli nevarna sebi ali komu drugemu. Patricia je želela, da se njena občutljiva hči zlomi, zato jo je želela sama še za kanček bolj potisniti k tlom. To je bila res grda stvar, ki jo je naredila," je še dejal nek vir blizu matere in hčere.

Patricia je sedaj v luksuznem domu, kjer mesečna najemnina znaša 4652 evrov. Vključena sta zajtrk in večerja, vsi tečaji in obisk fitnesa, najemnikom je na voljo prost dostop do zunanjega in notranjega bazena, prevoz in tedensko čiščenje prostorov.