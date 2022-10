Mariah Carey miri božične navdušence: Ni še čas

Božični navdušenci se kljub dejstvu, da smo šele dobro zakorakali v oktober, aktivno pripravljajo na praznike. Da so pri tem (pre)hitri jih je opozorila tudi glasbenica Mariah Carey, ki se je podpisala pod največji božični hit All I Want for Christmas Is You. Glasbenica je entuziaste pomirila v seriji tvitov, kjer je zapisala: "Skoraj je že čas, a ne še." Zapisu je dodala tudi zabaven videoposnetek.