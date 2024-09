Mariah Carey na Veliki kitajski zid v petkah

OGLAS

Mariah Carey je obiskala Veliki kitajski zid, to pa je storila v svoji značilni glamurozni opravi in v visokih petkah. 55-letna pevka se je po 21.000 kilometrov dolgi poti sprehodila v družbi svojih otrok Moroccana in Monroe, na družbenih omrežjih pa delila več fotografij, na katerih je razvidno, da je za to priložnost, kamor se večina odpravi v športni opravi, izbrala elegantno črno obleko, nadela si je črna sončna očala, lase spela v čop, bila pa je tudi brezhibno naličena.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Na Velikem kitajskem zidu! Nekdo bi me moral posvariti glede petk, čeprav ga ne bi poslušala!" je pripisala zvezdnica. Posnetke pevke, ki se v več centimetrskih petkah vzpenja po poti, pomagata pa ji dva člana njene ekipe, so na družbenih omrežjih objavili tudi mimoidoči. "Samo Mariah Carey se na kitajski zid odpravi v petkah in ga tudi prehodi," je zapisal nekdo, spet drugi pa jo je označil za 'ikonično'. "Prva ženska, ki je Veliki kitajski zid prehodila v petkah," se je pošalil tretji, spet nekdo drug pa je dodal: "Nov dan in nov rekord za kraljico!" Nekateri so bili bolj zaskrbljeni: "Ni mogoče, da si celo pot prehodila v petkah! So tvoje noge v redu?"