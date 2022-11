Mariah Carey ni uspelo, naziv 'kraljica božiča' romal v roke Elizabeth Chan.

Četudi je Mariah Carey odgovorna za največji božični glasbeni hit All I Want for Christmas Is You , to ne pomeni, da je tudi uradno kraljica božiča. Ta naslov je namreč v sodni bitki na ameriškem sodišču za zaščito blagovnih znamk dobila glasbenica Elizabeth Chan . Chanova, ki sicer javno ni tako izpostavljena, zase trdi, da je edina pop izvajalka, ki božično glasbo ustvarja vse leto. Glasbenica, ki je za svojo petletno hčerko Noelle zaščitila naziv 'princesa božiča', se lahko pohvali s kar 12 božičnimi albumi.

"Zmage smo veseli in zadovoljni, da smo Elizabeth pomagali v bitki s Careyjevo," so v uradni izjavi za javnost dejali odvetniki, medtem ko je Chanova za PageSix dejala, da je celotno življenje posvetila božiču ter da je bila borba za naziv težka. "Božič je čas dajanja, ne čas jemanja, in narobe je, če si posameznik poskuša lastiti in monopolizirati vzdevek, kot je kraljica božiča, za namene materializma," je poudarila.

"Kot neodvisna umetnica in lastnica malega podjetja želim združevati ljudi v prazničnem času, zaradi česar so me poimenovali kraljica božiča. Ta naziv nosim kot znak časti in s polnim zavedanjem, da ga bom v prihodnosti podarila drugim. Moj cilj tega boja je bil, da se zoperstavim ustrahovanju blagovnih znamk, ne le zato, da zaščitim sebe, ampak da zaščitim bodoče kraljice božiča."

Careyjeva in Chanova pa nista edini, ki sta se na sodišču borili za ta praznični naziv. Med drugim je v borbo stopila tudi glasbenica Darlene Love, ki se je podpisala pod nekaj božičnih uspešnic.