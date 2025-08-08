Svetli način
Tuja scena

Mariah Carey ni vedela za polet Katy Perry v vesolje: Kam pa je šla?!

London, 08. 08. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 26 minutami

Mariah Carey je ponovno poskrbela za obilico smeha med svojimi oboževalci. Ko jo je novinar vprašal, ali bi poletela v vesolje, tako kot je to storila Katy Perry, pevka ni vedela, o čem novinar govori. "Je šla v vesolje?" je vprašala.

Mariah Carey velja za kraljico ikoničnih odgovorov novinarjem in novinarkam, prav tako pa je znana po svojih tako imenovanih diva trenutkih, ko z nonšalantnostjo šokira sogovornike. Pevka je zopet poskrbela za obilico smeha med svojimi oboževalci.

Novinar BBC Scott Mills jo je vprašal, ali bi tudi ona kot Katy Perry poletela v vesolje. "Je šla v vesolje? Kam pa je šla?!" je odvrnila Carey. Ko so ji pojasnili, da je Perry za nekaj minut zapustila orbito, je bila pevka vidno zmedena. "Lebdela je ... In to je res?" je vprašala. Ko ji je potrdil, da je Katy dejansko poletela v vesolje, je še odvrnila: "Vau, dobro, Katy."

Ko jo je po vsem tem novinar še enkrat vprašal, ali bi tudi sama poletela v vesolje, je podala zanjo značilen odgovor. "Mislim, da sem že dovolj storila," je dodala.

Katy Perry je aprila z izključno žensko posadko - med njimi so bile tudi Lauren Sanchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen in Kerianne Flynn - za 11 minut poletela v vesolje. Njihov polet je sicer naletel na kritike javnosti, ki je bila kritična do vesoljskega turizma.

