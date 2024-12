Mariah Carey o glasbeni kolegici Ariani Grande: Je zelo nadarjena.

Mariah Carey je v nedavnem intervjuju z revijo People spregovorila o sodelovanju z glasbeno kolegico Ariano Grande , s katero sta združili moči na različici pesmi Yes, And?

"Mislila sem, da bo to nekaj, kar bo zabavno, ker sva že delali skupaj. To je bil krasen trenutek," je povedala Mariah in dodala, da ima Ariano zelo rada. "Mislim, da je neverjetna." Ariano je označila za "zelo prijazno osebo" in dodala: "Je zelo nadarjena in sodelovanje z njo je bilo res zabavno."

Mariah in Ariana sta v preteklosti že sodelovali, in sicer leta 2020, ko sta izdali božično pesem Oh Santa!. Ariana, za katero številni menijo, da je mlajša različica Mariah Carey, saj imata obe zelo prepoznavne in kakovostne vokale, je večkrat poudarila, da je velika oboževalka starejše glasbene kolegice ter da jo zelo spoštuje.