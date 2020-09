Mariah Carey o nekdanjem soprogu: Obnašal se je kot nadzornik

"Želela sem se družiti in se skupaj voziti, da bi kupili večerjo. Iz tega je nastala velika drama," je v intervjuju za CBS Sunday Morningpovedala Mariah Carey."Temu se moraš smejati, a takrat res ni bilo smešno. Ko gledam nazaj, ali je bilo sploh vredno? Zakaj me enostavno ni spustil," se sprašuje pevka, ki decembra med prazničnim časom še vedno kraljuje na vrhu glasbenih lestvic z uspešnico All I Want for Christmas is You. "Počutila sem se, kot da bi živela z nadzornikom ali strogim očetom," je še dodala glasbenica.

V intervjuju se je pojavila le nekaj dni pred izdajo knjige spominovThe Meaning of Mariah Carey, kjer govori o svoji preteklosti. Med drugim se je dotaknila tudi zgodb glede vseh nekdanjih partnerjev. Nekdanja zakonca sta se poročila leta 1993, ko je bila Mariah stara 23 let, Tommy pa jih je imel 43. Poročena sta bila pet let.

"Zelo sem zadovoljen, da sem imel mesto v njenem življenju in sem zaslužen za njen uspeh. Njej in njeni družini želim vse najboljše," je pred kratkim dejal Mottola, v svoji biografiji pa je zapisal, da je bilo njuno razmerje popolnoma napačno in neprimerno.