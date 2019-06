Mariah Carey plačevala lepotne operacije z denarjem zaposlenih

Za tuje medije je eden izmed članov njene ekipe potrdil, da pevka res ne zna delati z denarjem: ''Mariah ni želela, da bi ljudje vedeli, kako pogosto obiskuje nakupovalne centre in koliko denarja je namenila za lepotne popravke, zato je vse te stroške pogosto poravnala kar s kartico svoje nekdanje asistentke Lianne oziroma s kartico nekdanje menedžerke Stelle . Sicer ima svojo AMEX (kreditno kartico American Express), ampak ji njen tim dovoljuje uorabo samo ene kartice, ker grozno veliko zapravlja in bi ji vse zavrnili.''

49-letna Mariah Carey je po pisanju tujih medijev številne lepotne popravke plačala kar z bančno kartico svoje asistentke. Tako naj bi predvsem prikrila informacijo, koliko denarja je v resnici zapravila za operacije in osebni luksuz. Pevka naj bi namreč imela izjemno drag okus, zaradi katerega je do sedaj že velikokrat zapravila več denarja, kot ji je dopuščal njen prihodek. Zaradi tega jo je njena menedžerska ekipa omejila na zgolj eno bančno kartico.

Njena nekdanja asistentka in menedžerka pa nista edini osebi, ki ju je Mariah pogosto zadolžila, da s svojo kartico opravita nakupe namesto nje. To naj bi za njo počela cela skupina ljudi: ''Njeno celotno osebje, vključujoč čuvaje in varuške, so morali opravljati nakupe zanjo prek svojih kartic, nato pa jim je ona vrnila denar. Šlo je tudi za najbolj vsakdanje stvari, kot je hrana iz McDonald'sa. Denarja jim nikoli ni dala vnaprej.''

Tuji mediji so obenem pridobili evidenco vseh Mariahinih lepotnih popravkov, katere je pred tem zanikala. Tako naj bi za polnila v zadnjici zapravila več kot 9000 evrov, za lasersko odstranjevanje maščobnega tkiva 4500 evrov, za ultrazvočni lifting vratu in podbradka več kot 8000 evrov in za tretma zmanjšanja stegenskega obsega približno 7500 evrov.

Glasbenica je še vedno v sodnem postopku, saj svoji nekdanji asistentki Lianni Shakhnazaryandolguje približno 600.000 evrov, na sodišču pa se bo morala zagovarjati tudi zaradi žaljivih rasističnih besed.