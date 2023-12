Mariah Carey priznala 'poraz': Brendi Lee poslala rože in čestitko

Mariah Carey je dolga leta veljala za kraljico božiča, saj je njena uspešnica All I Want For Christmas Is You kraljevala na vrhu glasbenih lestvic. Že drugo leto zapored pa je morala priznati poraz. Lani jo je v sodni bitki za naziv premagala Elizabeth Chan, ki ime celo uradno zaščitila, letos pa je na vrhu glasbenih lestvic slavila Brenda Lee z uspešnico iz leta 1958. A zvezdnica je tokrat ponosno prenesla dejstvo, da jo je premagala 78-letna pevka in ji v znak spoštovanja celo poslala šopek rož in čestitko.

Mariah Carey se je očitno že sprijaznila z dejstvom, da ni več kraljica božiča. Že lani je morala naziv dobesedno uradno predati glasbenici Elizabeth Chan, ki je ime celo zaščitila, letos pa je njeno prepoznavno skladbo All I Want For Christmas Is You s prvega mesta glasbene lestvice Billboard Hot 100 izrinila uspešnica iz leta 1958.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je izjemno športno priznala poraz in zmagovalki Brendi Lee, ki je pesem Rockin' Around The Christmas Tree posnela pred 65 leti, celo čestitala. Poslala ji je tudi šopek rož. "Draga gospa Brenda, čestitam vam za vaše zgodovinsko prvo mesto. Želim vam vesel božič. Z ljubeznijo, Mariah," je zapisala v sporočilu, ki ga je 78-letna zmagovalka nato delila na družbenih omrežjih, kjer se je pevki za čestitke tudi zahvalila.

icon-expand Mariah Carey je lento najstarejše izvajalke na vrhu glasbene lestvice predala Brendi Lee. FOTO: Profimedia

"Ne morem verjeti, da je 'Rockin' 65 let po izidu dosegel številko 1, to je tako posebno!" je bila navdušena glasbenica in se obenem zahvalila vsem poslušalcem ter ekipi, s katero je sodelovala. "Pesem je izšla, ko sem bila najstnica in zdaj, ko vem, da je odmevala med številnimi generacijami in še vedno odmeva, je to eno najboljših daril, kar sem jih kdaj prejela," je še dodala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leejeva je pesem posnela, ko je bila stara komaj 13 let, po več kot šestih desetletjih pa se je uvrstila na prvo mesto lestvice. S tem je pevka podrla rekord, saj je postala najstarejša izvajalka na vrhu lestvice in tako prehitela ikono Cher s pesmijo Believe, ki je slavila stara 52 let, in tudi Mariah, ki je držala rekord s 53 leti. Pesem je uglasbil Johnny Marks, ki se podpisuje tudi pod uspešnici The Red-Nosed Reindeer in A Holly Jolly Christmas.