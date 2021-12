Mariah Carey restavracijo s hitro prehrano obiskala v toaleti

McDonald’s in Dolce & Gabbana . To je kombinacija, za katero se je odločila pevka Mariah Carey , ki je v teh dneh obiskala omenjeno restavracijo s hitro prehrano in si v njej ogledala ponudbo na meniju, pripravljeno njej v čast.

Pevka, ki zadnje dni praktično vse radijske postaje krasi s svojo zimzeleno All I Want for Christmas Is You, je restavracijo obiskala s svojima desetletnima dvojčkoma in med naročanjem izpolnila željo natakarjev ter se z njimi tudi fotografirala. Videoposnetek posebnega izleta je nato objavila na svojem Instagramovem profilu, kjer si ga je v slabih 24 urah ogledalo že več kot pol milijona ljudi.