Mariah Carey se ima za 'čistunko' – kaj pa ostali zvezdniki?

"V svojem življenju sem bila z le petimi osebami, zato se imam za neke vrste 'čistunko'," se je zaupala tujim medijem, ko se je primerjala z ostalimi zvezdniki. Pevka je dvakrat skočila v zakonski jarem: s prvim možem Tommyjem Mottolo se je poročila leta 1993, ko je šele začenjala svojo kariero. Več kot desetletje kasneje je svojo zvestobo obljubila Nicku Cannonu , s katerim je povila dvojčka Moroccana in Monroe . Trenutno je v razmerju s svojim plesalcem in koreografom Bryanom Tanako , s katerim je spletla vez kmalu po razhodu z milijarderjem Jamesom Packerjem .

Uspešna glasbenica Mariah Carey je za tuje medije povedala, da nikoli ni bila tista, ki bi neprestano lovila moške, čeprav je imela skozi leta razmerja, ki so odmevala v javnosti. "Nisem bila z veliko moškimi, vendar so tisti, ki sem jih imela, tvorili zelo raznolik šopek,"je povedala.

Manj 'čistunski' zvezdniki

Nekateri zvezdniki so svojo slavo dodobra unovčili med dekleti. Med njimi je tudi košarkar Lamar Odom, ki je v svoji novi avtobiografiji zapisal, da je bil zasvojen s spolnimi odnosi, že odkar pomni. 39-letnik je v knjigi razkril, da je imel spolni odnos z več kot 2000 ženskami. "V življenju sem bil s toliko striptizetami, da jih sploh prešteti ne morem. To ni bilo nič takega. Plačal sem jim in nikoli več nisem pomislil nanje," je priznal.