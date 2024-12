Mariah Carey še vedno nesporna kraljica božiča: podrla lastni rekord

Kdo ne pozna pesmi All I Want for Christmas is You, ki jo je pred leti v svet poslala Mariah Carey? Vse od takrat zvezdnica velja za nesporno kraljico božiča in četudi bi si ji kdo želel približati, ji nekako vedno uspe ohraniti naziv najboljše. Nedavno je pevka namreč znova podrla nov rekord in to kar svojega. Kljub izjemnemu uspehu pa 55-letnica ves čas poudarja, da se ji takšne stvari ne zdijo samoumevne.

Mariah Carey je sinonim za božič, njena legendarna uspešnica All I Want for Christmas is You pa pesem, brez katere si številni od nas ne predstavljamo decembra, kaj šele božičnih praznikov. Pesem, ki je izšla leta 1994 na pevkinem albumu Merry Christmas, bi resda že lahko imela naslednico, a 55-letnici nekako vedno uspe ostati nesporna kraljica božiča.

Nedavno je tako, le nekaj dni pred božičem izvedela, da je znova podrla nov rekord in to kar svoj lasten. Billboard je namreč na svojem profilu na Instagramu objavil, da je božična klasika dosegla rekordno prvo mesto na njihovi lestvici Hot 100. in na vrhu kraljuje že 17. teden zapored. Ob takšnem uspehu je bila Mariah vidno navdušena in se je pohvalila tudi na svojih družbenih omrežjih. "To je neverjetno!!!! Tega nikoli ne bom vzela za samoumevno," je zapisala pevka, katere pesem zadnji dve leti sicer ni tako navduševala na lestvici.