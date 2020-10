Mariah Carey: Sestra me je pri dvanajstih poskušala prodati zvodniku

V knjigi 'The Meaning of Mariah Carey' so zapisane številne šokantne podrobnosti o odraščanju pevske dive. Rojena je bila v revni družini, starši so se ločili, ko je bila stara tri leta, pozneje pa je doživela številne zlorabe starejše sestre Alison. Ko je bila najstnica, jo je sorojenka skušala prodati svojemu partnerju, starejšemu zvodniku.

Avtobiografija, ki je izšla te dni, pripoveduje zgodbo o življenju Mariah Carey, ob tem pa razkriva podrobnosti iz njenega otroštva in preseneča s presenetljivimi zasuki. Pevka, ki je leta trpela zaradi izjav, ki sta jih medijem prodajala člana njene družine, je zdaj dobila priložnost, da jima vrne za vse težke besede, ki jih je poslušala v dolgih letih svoje kariere. Zvezdnica ima starejšega brata Morgana in sestro Alison Carey, oba pa je v javnosti že nekaj časa naslavljala kot 'nekdanja sorojenca'.

icon-expand Mariah Carey je v knjigi delila spomine na svoje težko otroštvo. FOTO: Profimedia

50-letnica je v knjigi slikovito opisala sago o sestri Alison, ki je zanosila pri petnajstih letih in otroka obdržala, čeprav ji je mama Patricia svetovala drugače. Mariah opisuje, kako se je pri sedmih letih udeležila neprijetne zabave pred prihodom otroka (babyshower, op. a.), sestra pa se je za tem preselila na Filipine in se poročila z 19-letnim partnerjem. Ko se je pri dvajsetih letih vrnila domov na newyorški Long Island, so se stvari obrnile navzdol. ''Karkoli se je sestri zgodilo v tuji državi ali pa morda celo doma, je zahtevalo svoj davek. Verjetno je preživela mnogo groznih stvari, saj je pozneje svoje telo začela prodajati za denar in drogo, kar je trajalo več let,''je zapisala. 'Menim, da je bila sestra neke vrste zvodnica' Starši pevske legende so se ločili, ko je bila stara samo tri leta. Nato je živela z mamo, Alison pa se je preselila k očetu Alfredu. Ko se je vrnila, je prvič pokazala nekaj zanimanja za mlajšo sestro. Alison je Mariah želela premamiti v prepovedana dejanja, takrat 12-letnici je skrivaj omogočila lastno telefonsko linijo, za katero pa mama ni vedela. Careyjevi so bili revni, zato se je Mariah pustila hitro prepričati. Alison je zaživela z novim fantom, ki je bil zvodnik. Tako je mlajšo sestro pogosto vabila v njegovo hišo, kjer je lahko gledala televizijo in imela na voljo vse prigrizke, ki si jih zaradi revščine ni mogla privoščiti. Pevki je sestra takrat zapovedala, da ne sme nikomur povedati, da obiskuje njenega partnerja Johna in da jo par pogosto gosti v manhattanskih restavracijah, kjer dobi vso pozornost, po kateri je hrepenela leta in leta. Vendar je nato kmalu ugotovila, da je to zgolj 'manipulacija, zamaskirana v ljubezen'. ''Zdaj mi je jasno, da je bila hiša zabave zgolj bordel. Menim, da je bila sestra neke vrste zvodnica ali pa je novačila dekleta za delo. Takrat se mi o tem ni niti sanjalo, bila sem samo 12-letna deklica,'' se spominja.

icon-expand Mariah je kljub težki vsebini na avtobiografijo izjemno ponosna. FOTO: Profimedia

Stvari pa so precej hitro ušle izpod nadzora. Sestra je začela pogosto, tudi ponoči, klicati domov v histeriji, ki so jo povzročile droge. Najhujši trenutek je najstnica doživela, ko jo je v šolo prišel iskat samo John, v svojem naročju je imel pištolo, sledila pa je grozljiva vožnja. Prvi postanek se je zgodil v zakotni sobi, kjer je družba odraslih moških kartala, ko so deklico zagledali, pa so jo doleteli številne seksistične pripombe in poželjivi pogledi. Pozneje sta obiskala drive-in kino, kjer je John v avtu položil roke čez njena ramena.''Popolnoma sem otrpnila. Moje oči so bile na njegovi pištoli. Približal se je in izsilil poljub. Bilo mi je slabo, bila sem prestrašena in okamnela,''je v knjigi v spomin priklicala travmatične dogodke. Na srečo ji je pomagal starejši gospod, ki ga zdaj imenuje 'poosebljena molitev', saj je takoj zaznal, da je v avtu, kjer se poljubljata odrasli moški in 12-letnica, nekaj narobe. Potem jo je zapeljal domov, sama pa je izklopila telefon, ki ga je v njeno sobo namestila Alison: ''Starejše sestre bi te pred takimi zadevami morale obvarovati in ne prodati neznancu'.'

icon-expand Sestra, ki je pevki zagrenila otroštvo in ji povzročila številne travme. FOTO: Profimedia

'Ponudila mi je tabletko in zabičala, da jo moram pogoltniti' Spomini na dogodke, ki so se zvrstili v povezavi s sorojenko, so podobno grenki. Nekega dne ji je ponudila modro tabletko in ji zapovedala, da jo mora pogoltniti. Čez nekaj minut se je Mariah znašla v zastrašujoči temi, ki ji ni mogla uiti: ''Pri dvanajstih sem tehtala 35 kilogramov in Alison mi je dala cel valium. Še zdaj ne vem, zakaj me je sestra omamila.''Spet drugi dan je pred njenim obrazom držala bel prašek in kričala: ''Poskusi!''Mariah je vedela, da gre za kokain, in to jo je popolnoma prestrašilo, zato je drogo zavrnila. V knjigi pa je opisala tudi dogodek, ko je sestra v jezi proti njej zalučala polno skodelico vročega čaja:''Omedlela sem od bolečine, ko sem obiskala zdravnika, so mi razložili, da imam po hrbtu opekline tretje stopnje.''Zdravnik ji je oblačila s telesa moral strgati, kose tkanine pa je odstranjeval s pinceto.