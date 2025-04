Mariah Carey sina spravila v zadrego: 'Pojdi ven iz moje sobe'

Pevka Mariah Carey je vstopila v sinovo sobo, ko je ta igral videoigrice in dogajanje predvajal v živo. Njegovi sledilci in prijatelji so bili nad njenim prihodom navdušeni in so jo prijazno pozdravljali, Moroccan Cannon pa je bil ob tem vidno v zadregi. "Dobro, zdaj morata ven," je Moroccan dejal materi in svoji sestri dvojčici.