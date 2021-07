Mariah Carey v tožbi nekdanje asistentke dosegla poravnavo

Mariah Carey se je odločila za tožbo nekdanje asistentke Lianne Azarian Shakhnazarian . Sedaj je sodišče odločilo, da primer zaključi. Shakhnazarianova je pevsko divo izsiljevala z zasebnimi videoposnetki, ki so nastali skrivaj, medtem ko je bila zaposlena pri njej.

Mariah Carey in asistentka, ki je kršila pogodbo.

Andrew Borrok, sodnik vrhovnega sodišča na Manhattnu, je zaključil primer iz leta 2019, ko je zvezdnica vložila tožbo proti nekdanji asistentki, rezultat odločitve pa je poravnava, katere podrobnosti še niso znane.

Pevkini odvetniki poravnave še niso komentirali, zato ni jasno, kakšen je bil končni dogovor. Careyjeva je asistentkine nizkotne namere odkrila leta 2017. Zaposlena je zvezdnico skrivoma snemala med vsakodnevnimi opravili, ki bi jo lahko sedaj spravila v zadrego. Nekateri od posnetkov so bili intimne narave, asistentka pa je pevko želela prisiliti, da bi ji izplačala 6,7 milijona evrov v zameno za to, da jih ne objavi.

Careyjeva je trdila tudi, da je asistentka kršila pogodbo o nerazkritju informacij, ki sta jo podpisali leta 2015, ko sta se sporazumeli o večletnem sodelovanju.

Septembra je sodnik Borrok stopil na stran 51-letne pevke in kaznoval Shakhnazarianovo, ker je uničila dva videoposnetka ter izbrisala sporočila v aplikaciji WhatsApp in na starem mobilnem telefonu. Vse to bi lahko Careyjevi pomagalo na sodišču. Asistentkina pritožba na razsodbo je še v postopku.