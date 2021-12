Mariah Carey z izbrancem uživa v Aspnu

Mariah Carey in Bryan Tanaka sta pred božičem odpotovala v Aspen.

Z grammyjem nagrajena pevka je za to priložnost pozirala v pajkicah in toplih zimskih škornjih ter jakni znamke Fendi, njen partner pa je na sebi imel oblačila prestižne znamke Gucci.

Mariah Carey je s svojimi oboževalci na Instagramu najprej delila fotografijo, na kateri pozira v objemu svojega izbranca Bryana Tanake . Preden sta se vkrcala na pot do Aspna v Coloradu, kjer bosta preživela prihajajoče praznike, sta se zaljubljenca ustavila na stopnicah zasebnega letala in objeta stopila pred fotografski objektiv.

Mariah Carey ima v letošnjem prazničnem decembru še en razlog za veselje. Njena božična uspešnica All I Want for Christmas se je zavihtela na prvo mesto glasbene lestvice Billboard Hot 100. Za ta dosežek je pevka dobila prav posebno voščilo od svoje 10-letne hčerke Monroe, ki ji je čestitala in med drugim zapisala, da jo ima rada in da je najboljša mama.

Vir je za People povedal, da se njun odnos samo še krepi. "Mariah je resnično srečna," je vir povedal za People. "Obožuje jo in skupaj se imata lepo." "Prav tako je odličen z njenima otrokoma," je dodal še vir.

Videti je, da je Aspen zadnjih nekaj let postal pevkina najbolj priljubljena destinacija za počitnice. Leta 2019 je dopustovala skupaj s Tanako, nekdanjim možem Nickom Cannonom ter dvojčkoma Moroccanom in Monroe, ki ju ima skupaj s Cannonom. Carey je takrat delila fotografije svoje združene družine, ki preživlja čas na snegu in uživa v prazničnem praznovanju.

Leto prej je v isto zasneženo mesto Careyjeva svoja otroka peljala na smučarski izlet. 38-letni Tanaka in Carey sta se v razmerje spustila, potem ko se je pevka leta 2016 razšla s Jamesom Packerjem. Spoznala sta se v prvih letih novega tisočletja, ko je bil Tanaka njen spremljevalni plesalec. Leta 2017 pa so ju fotografi ujeli v mrzlem Aspnu, kjer sta nosila ujemajoča klobuka.

Ameriška pevka je letos za vse ljubitelje decembrskih praznikov pripravila novo božično pesem z naslovom Fall in Love at Christmas. Tokrat sta se ji pri petju pridružila Khalid in Kirk Franklin, izid pesmi pa je pospremil praznični videospot, v katerem nastopata tudi njena 10-letna dvojčka.