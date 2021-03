Mariah Carey zaradi avtobiografije po sestri toži še brat

Potem ko je pevka lanskega septembra izdala avtobiografijo z naslovom The Meaning of Mariah Carey, se je za tožbo zaradi duševnih bolečin odločila njena sestra, zdaj pa bo zvezdnico tožil tudi brat. Ta, v nasprotju z Alison Carey, ne zahteva denarja, temveč opravičilo in priznanje, da so navedbe v knjigi neresnične.

Morgan Carey, starejši brat Mariah Carey, pevko toži zaradi vsebine knjige, v kateri je razkrila marsikatero podrobnost iz obdobja odraščanja in ob tem izpostavila tudi nekatere od neprijetnih dogodkov, v katere sta bila vpletena njena sestra in brat. Ta bo zvezdnico tožil zaradi klevet in namerne povzročitve duševnih bolečin, ki so posledica objave avtobiografije The Meaning of Mariah Carey.

icon-expand Mariah in starejši brat Morgan Carey FOTO: Youtube

Tožbo je vložil na newyorško vrhovno sodišče 3. marca, v njej pa je navedel, da knjiga spominov vsebuje neresnične in škodljive trditve. Tožil bo tudi soustvarjalko dela Michaelo Angelo Davister založniško hišo, ki stoji za izidom biografije.

V dokumentu je zapisano, da se je Morgan odločil za tožbo''zaradi žalosti in razočaranja nad sestrino izdajo in neresničnimi trditvami in ne iz jeze. Sam pod nobenim pogojem sestri uspeha ne zavida, saj je tudi sam uspešen na osebnem in službenem področju in ji je zmeraj želel le dobro.''

icon-expand Knjiga, ki je izšla lanskega septembra, je dvignila veliko prahu. FOTO: Instagram

V knjigi so opisani številni spori med Mariah in bratom, izdala pa je tudi skrivnost, da je bil Morgan kot majhen fant zaprt v eni od institucij. Pevka je brata in sestro v preteklosti označila za ''nekdanja sorojenca,'' njihov odnos pa je bil v času njenih največjih glasbenih uspehov izjemno nestabilen.

Morgan na sodišču ne bo zahteval ''določene vsote denarja, temveč bi rad, da sodišče samo presodi o povrnitvi škode, ki je bila storjena''.Sestra Alison med tem zahteva približno milijon evrov odškodnine za duševno stisko, ki jo je utrpela ob izidu knjige.