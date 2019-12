Za priljubljeno božično skladbo se v resnici skriva žalostna družinska zgodba

Glasbenica Mariah Carey, ki se je pred 25 leti podpisala pod božično uspešnico 'All I Want For Christmas Is You', je pred kratkim priznala, da se za skladbo v resnici skriva njena pretresljiva družinska zgodba.

Letos mineva natanko četrt stoletja, odkar je glasbenica Mariah Careypri svojih 24 letih izdala skladbo All I Want For Christmas Is You. Pesem je hitro postala sinonim za božično obdobje, ki v prazničnem duhu združuje ljudi po celem svetu. Na glasbeni lestvici Billboard je že večkrat, vključno z letošnjim letom, zasedla prvo mesto. Danes 49-letna Careyjeva, ki je na videz vedno nasmejana, dobrovoljna in srečna, je za glasbeno revijo Billboard ob letošnjem obeležju 25 let od izdaje priljubljene božične popevke razkrila svojo žalostno družinsko zgodbo, ki se v resnici skriva v ozadju te praznične glasbene uspešnice.

''V otroštvu sem se vsako leto močno veselila prazničnega obdobja, a zaradi disfunkcionalnega družinskega okolja, iz katerega prihajam, ti prazniki nikoli niso bili lepi. Nekateri družinski člani so vsako leto poskrbeli za to, da je bilo praznično vzdušje uničeno,'' je s pripovedovanjem zgodbe začela Mariah in nadaljevala: ''Ko sem postala odrasla oseba, sem se trudila, da bi ljudem pričarala božično vzdušje, kakršnega sem si sama od nekdaj želela. Zame ustvarjanje božičnega albuma ni pomenilo le skok na vagon, ki bi me pripeljal do vrha glasbene lestvice, šlo je za dobesedno izganjanje vseh demonov, s katerimi sem se bojevala kot otrok in jih uspešno premagala. Iz tega boja sem izstopila kot vesela, praznična oseba.''

''Iz tega boja sem izstopila kot vesela, praznična oseba.'' FOTO: Profimedia

Glasbena diva je pojasnila, da velike zasluge za svojo ljubezen do božičnega vzdušja pripisuje svoji mama. Slednja se je namreč trudila, da bi kljub pomanjkanju denarja v njihovem domu vsako leto pričarala občutek topline in praznovanja. ''Nismo imeli veliko denarja in spomnim se, kako je mama vsako leto v časopisni papir zavijala sadje ... To so bila naša božična darila. Moja mama je razlog, zaradi katerega sem se zaljubila v božič. Ona me je vpeljala v praznično vzdušje ...Oče ni bil takšen. Kljub temu, da sta se moja starša ločila, je mama ostala super praznična oseba, ki se je kljub finančni stiski vedno trudila po najboljših močeh ... ''

Letos mineva 25 let, odkar je Mariah izdala božično uspešnico, za katero pa v resnici stoji njena žalostna družinska zgodba. FOTO: Profimedia

49-letnica je v času odraščanja spremljala materino osebno stisko, ki ni trpela zgolj zaradi pomanjkanja denarja in ločitve, temveč tudi pretresljivega dejstva, da se je je njena družina irskega porekla odrekla zato, ker se je poročila s temnopoltim moškim.''Ne želim zahajati v podrobnosti,''je dejala Mariah in nadaljevala: ''Takrat so bili drugačni časi. Moja babica ni mogla in ni želela sprejeti dejstva, da se je moja mama poročila s človekom, ki ni bil belec.''

Mariah Carey nima lepih spominov na otroštvo in takratno preživljanje božičnih praznikov, zato je zanjo skladba 'All I Want For Christmas Is You' pravzaprav prikaz čustev in prazničnega duha, kakršnega si je od nekdaj želela. FOTO: Profimedia