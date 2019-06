Razkrito: Mariah miljarderja pred koncem zveze varala s plesalcem

Zanimivo, kaj se vse razkrije, ko so v vprašanju zvezdniške ljubezenske zveze. 49-letna Mariah Carey je namreč imela skrivno ljubezensko afero s 36-letnim plesalcem Bryanom Tanakože v času, ko je bila še zaročena z avstralskim miljarderjem Jamesom Packerjem.

Pojavil se je namreč posnetek s praznovanja njenega rojstnega dne, ko je še bila s Packerjem, kako je Tanaki zapeljivo zaplesala v naročju medtem, ko je sedel na stolu. Kar naj bi jasno nakazovalo, da sta "bila že takrat več kot samo prijatelja, saj se je med njima moralo nekaj dogajati", so poročali viri.

Mariah je Bryanu pošiljala tudi seksi fotografije, ki so jih naredili člani njene ekipe, med katerimi je ona v bikiniju in podobno. SMS sporočila pa pričajo tudi o tem, da je pevka nekajkrat prespala prui Tanaki in da je kovala načrte, kako se "bo izmuznila, da je ne bodo videli".

Po svoje hecno pa je, da je Packerju dejala, da je na "novo rojena devica", da bi se izognila spolnim odnosom z njim, a je ta očitno slutil, da se nekdaj dogaja, saj so mu popustili živci in je postal sumničav, ko se je Bryan leta 2016 pojavil na njenem koncertu, čeprav na odru ni nastopal zaradi poškodbe. Zato sta se sprla, Packer pa je uporabil tudi svoje močne zveze, da so mladeniču prepovedali vstop v Cezarjevo palačo, kjer je Mariah takrat gostovala s svojim šovom.