Mariah o neprijetni izkušnji z Ellen: Ne morem verjeti, da si mi to naredila

Leta 2008 je namreč Ellen Mariah spraševala, če je glasbenica noseča in ko je ta rekla, da osebnega življenja ne komentira, ji je voditeljica v roke potisnila kozarec šampanjca. Ker naj bi s pitjem alkoholne pijače dokazala, da ni noseča oziroma z zavrnitvijo, da je. "Ne morem verjeti, da si mi to naredila, Ellen," je bila takrat šokirana Mariah. Pevka se je pretvarjala, da je naredila požirek šampanjca, Ellen je to opazila in naznanila, da je Mariah noseča.