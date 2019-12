'Marie nam zapušča ogromno glasbeno zapuščino'

Po naznanitvi njene smrti je svojo izgubo na Instagramu sporočil tudi Per Gessle, s katerim je skupaj zasnovala uspešno glasbeno skupino Roxette. Daljši zapis je kasneje delil tudi na Facebooku:"Čas mineva tako hitro. Ni tako dolgo nazaj, ko sva dneve in noči preživela v mojem malem stanovanju in imela nerealne sanje. In kakšne sanje sva na koncu uresničila! Počaščen sem, da sem spoznal tvoj talent in velikodušnost. Marie, hvala ti za vse. Bila si izjemna glasbenica, mojstrica glasu in neverjetna izvajalka. Hvala, ker si moje pesmi obarvala z najlepšimi barvami. Bila si moja najbolj čudovita prijateljica več kot 40 let."