Marija Šarapova postala mama

Športna zvezdnica je v karieri osvojila vse štiri grand slame. Enkrat je bila najboljša v Melbournu, dvakrat v Parizu, po enkrat pa še v Wimbledonu in New Yorku. Skupno je osvojila 36 turnirjev na najvišji ravni in z denarnimi nagradami zaslužila nekaj manj kot 39 milijonov evrov. Upokojila se je konec februarja 2020. "Svoje življenje sem dala tenisu in tenis mi je dal življenje," je ob upokojitvi povedala za Vanity Fair. "Pogrešala bom treninge in dnevno rutino, zbujanje ob zori, zavezovanje vezalk levega čevlja pred desnim in zapiranje vratc igrišča, preden udarim prvo žogo dneva. Pogrešala bom ekipo, trenerje," je priznala športnica.